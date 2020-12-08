За словами заступника голови МЗС України, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали.

Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака МАУ у Тегерані, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити із фонду нацрозвитку.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули в авіакатастрофі - ред.), оскільки передбачалось, що 200 мільйонів будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", - сказав Єнін.

За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали.

Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи і від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Переговори України з Іраном стосовно збитого літака МАУ

Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони детальне пояснення причини збиття літака і, хто за це понесе відповідальність.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України" незалежно від їхнього громадянства.

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19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп (за участі представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції).

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування збиття літака МАУ і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до збиття літака МАУ і притягнення винних до відповідальності.

Україна та Іран продовжать переговори у справі збиття літака МАУ у листопаді-грудні.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

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Автор: УНІАН