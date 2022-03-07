Вони також мають намір продовжувати надавати підтримку Україні.

Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії налаштовані продовжувати тиск на Росію.

Як повідомляє Білий дім, президент США Джо Байден сьогодні поспілкувався за допомогою захищеного відеозв'язку з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Лідери підтвердили свою налаштованість продовжувати збільшувати ціну для Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили свою прихильність продовжувати надавати безпеку, економічну та гуманітарну допомогу Україні", - наголошується в заяві.

Також вони обговорили свої недавні контакти з українським і російським президентами.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що адміністрація Байдена готова ввести заборону на імпорт російської нафти в США без участі союзників в Європі.

Високопоставлений чиновник США повідомив агентству, що остаточне рішення ще про заборону імпорту не прийнято, але "швидше за все, це будуть тільки США, якщо це станеться".

У понеділок, 7 березня, Байден проведе онлайн-переговори з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії з метою домогтися їх підтримки в питанні заборони на імпорт. Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, виступила проти.