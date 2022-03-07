Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії налаштовані продовжувати тиск на Росію.
Як повідомляє Білий дім, президент США Джо Байден сьогодні поспілкувався за допомогою захищеного відеозв'язку з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Лідери підтвердили свою налаштованість продовжувати збільшувати ціну для Росії за її неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Вони також підкреслили свою прихильність продовжувати надавати безпеку, економічну та гуманітарну допомогу Україні", - наголошується в заяві.
Також вони обговорили свої недавні контакти з українським і російським президентами.
Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що адміністрація Байдена готова ввести заборону на імпорт російської нафти в США без участі союзників в Європі.
Високопоставлений чиновник США повідомив агентству, що остаточне рішення ще про заборону імпорту не прийнято, але "швидше за все, це будуть тільки США, якщо це станеться".
У понеділок, 7 березня, Байден проведе онлайн-переговори з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії з метою домогтися їх підтримки в питанні заборони на імпорт. Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, виступила проти.