Адміністрація Байдена уникала заборони на імпорт через побоювання з приводу зростання цін.

Двопартійна група законодавців заявила, що вони будуть просувати закон, що забороняє імпорт російських енергоносіїв в США і призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє The New York Times.

"Оскільки Росія продовжує свою неспровоковану атаку на український народ, ми домовилися про законодавчий шлях заборони імпорту енергоносіїв з Росії і припинення нормальних торгових відносин як з Росією, так і з Білоруссю", — йдеться в заяві депутатів.

Новий закон надасть президенту США Джо Байдену можливість підвищувати тарифи на продукцію з обох країн, а також заподіє додаткові фінансові труднощі Росії та Білорусі, що підтримує війну проти України.

Двопартійна угода про просування закону про припинення імпорту нафти посилює тиск на президента. Адміністрація Байдена раніше уникала заборони на імпорт, почасти через побоювання, що це призведе до подальшого зростання і без того високих цін на газ. У США на російську нафту припадає 7% імпорту.

Також закон вимагатиме від управління торгового представника США домогтися виключення Росії з Світової організації торгівлі, а також спробувати зупинити приєднання до неї Білорусі.

NYT повідомляє, що ще невідомо, чи буде закон прийнятий Конгресом, але він користується підтримкою законодавців Палати представників і Сенату.

Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що адміністрація Байдена готова ввести заборону на імпорт російської нафти в США без участі союзників в Європі.

Високопоставлений чиновник США повідомив агентству, що остаточне рішення про заборону імпорту ще не прийнято, але "швидше за все, це будуть тільки США, якщо це станеться".

У понеділок, 7 березня, Байден проведе онлайн-переговори з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії з метою домогтися їх підтримки в питанні заборони на імпорт. Німеччина, найбільший покупець російської сирої нафти, виступила проти.

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