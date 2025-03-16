Днями Трамп вже озвучував брехню, яку йому повідав Путін.

Кремль дуже пошкодує, якщо спробує маніпулювати президентом США. Про це заявив сенатор-республіканець, один із наближених до Дональда Трампа Ліндсі Грем.

За його словами, Трамп здатний переконати Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню та знайти взаємовигідне рішення для України та Росії, аби нарешті зупинити кровопролиття.

"Є лише одна людина на планеті, яка може це зробити, – це президент Трамп. Якщо Путін спробує переграти Трампа, він про це пошкодує", – попередив Грем.

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Путін мініпулює Трампом

Як писав УНІАН, Дональд Трамп систематично озвучує наративи російської пропаганди. На це звертав увагу навіть президент України Володимир Зеленський.

Днями Трамп заявив, що поговорив з Путіним і той сказав йому, що в Курській області буцімто тисячі українських солдатів потрапили в оточення. Трамп передав ці твердження без тіні сумніву в їх правдивості, хоча це була брехня.

Американський політичний експерт Пітер Раф вважає, що Путін свідомо маніпулює Трампом, намагаючись його руками змусити Україну до повної капітуляції шляхом поступових маленьких поступок.

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