Королева Єлизавета II, яка попри свій поважний вік продовжує регулярно займатися кінним спортом, була змушена відмовитися від свого хобі за наполяганням лікарів.
Про це повідомляє The Sun.
95-річна монархиня відома своєю пристрастю до верхової їзди і кінних перегонів, але у вересні після літньої відпустки в Шотландії вона була змушена перестати нею займатися.
"Вона відчуває себе трохи незручно. Вона обожнює їзду верхи, і більшу частину її життя це було для неї схоже на ритуал. Вона вкрай розчарована тим, що не каталася верхи від початку вересня", - каже джерело видання, зазначивши, що в найближчому майбутньому Єлизавета II планує відновити прогулянки на коні.
Читайте такожКоролева Великобританії не буде брати участь у кліматичному саміті: лікарі порадили "відпочити"Журналісти зазначають, що після смерті її чоловіка, 99-річного принца Філіпа в квітні, британська королева брала участь більш ніж в 120 заходах, що її значно вимотало.
Однак у Букінгемському палаці це вирішили залишити без коментарів.
Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня вона провела ніч у госпіталі, після чого лікарі суворо заборонили їй займатися будь-якими справами, крім легкого фізичного навантаження, тому тепер вона навіть не може вигулювати своїх собак коргі.