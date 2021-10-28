Монархиня через здоров'я була змушена відмовитися від їзди верхи.

Королева Єлизавета II, яка попри свій поважний вік продовжує регулярно займатися кінним спортом, була змушена відмовитися від свого хобі за наполяганням лікарів.

Про це повідомляє The Sun.

95-річна монархиня відома своєю пристрастю до верхової їзди і кінних перегонів, але у вересні після літньої відпустки в Шотландії вона була змушена перестати нею займатися.

"Вона відчуває себе трохи незручно. Вона обожнює їзду верхи, і більшу частину її життя це було для неї схоже на ритуал. Вона вкрай розчарована тим, що не каталася верхи від початку вересня", - каже джерело видання, зазначивши, що в найближчому майбутньому Єлизавета II планує відновити прогулянки на коні.

Читайте такожКоролева Великобританії не буде брати участь у кліматичному саміті: лікарі порадили "відпочити"Журналісти зазначають, що після смерті її чоловіка, 99-річного принца Філіпа в квітні, британська королева брала участь більш ніж в 120 заходах, що її значно вимотало.

Однак у Букінгемському палаці це вирішили залишити без коментарів.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня вона провела ніч у госпіталі, після чого лікарі суворо заборонили їй займатися будь-якими справами, крім легкого фізичного навантаження, тому тепер вона навіть не може вигулювати своїх собак коргі.

Автор: Станіслав Кожемякін