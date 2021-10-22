У Букінгемському палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Королева Великобританії Єлизавета II провела ніч у лікарні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Букінгемський палац і джерела.

У Палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і її хвороба не пов'язана з COVID-19. Єлизавета II повернулася в Віндзорський замок і була, як повідомляється, "в хорошому настрої".

"Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася в Віндзорський замок в обідній час і залишається в гарному настрої", - йдеться в повідомленні.

Джерело Reuters також повідомило, що Єлизавета ІІ залишилася в лікарні з практичної точки зору, а її медична бригада проявила обережність. За словами джерела, в четвер королева "виконувала деякі легкі обов'язки".

Читайте такожКоролева Єлизавета II відмовилася від премії "Бабуся року"Зазначається, що 95-річну монархиню оглянули фахівці приватної лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона. У Букінгемському палаці також додали, що Єлизавета II "неохоче прийняла пораду лікаря про відпочинок" і була "розчарована тим, що більше не зможе відвідати Північну Ірландію" - в середу королева скасувала офіційну поїздку в Північну Ірландію. Напередодні вона провела прийом для лідерів бізнесу - мільярдерів, таких як Білл Гейтс. Reuters пише, що "королева тоді здавалася здоровою і щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей".

Нагадаємо, що останній раз Єлизавета II провела ніч в лікарні ще в 2013 році, коли вона страждала від симптомів гастроентериту. У 2018 році їй зробили успішну операцію з лікування катаракти ока, а в 2003 році - операцію на коліні.

Королеві Єлизаветі II 95 років. Цього року монархиня овдовіла, що значно підкосило її. Чоловік королеви, герцог Единбурзький Філіп, помер 9 квітня у віці 99 років. Він не дожив до столітнього ювілею два місяці. Королівська пара прожила разом 73 роки - це найтриваліший шлюб в історії англійської корони.

Раніше, як писавши УНІАН, 95-річна Єлизавета II під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 12 жовтня спиралася на тростину при ходьбі. Це був перший випадок, коли монарха помітили з тростиною на офіційному публічному заході.

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Автор: Вікторія Гордієнко