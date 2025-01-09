Син трампа звинуватив Україну у лісових пожежах у Лос-Анджелесі / скріншот

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший на тлі руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі розкритикував допомогу Україні майже трирічної давнини.

У соцмережі Х Трамп-молодший заявив, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала "багато своїх запасів" Україні, а сьогодні не може приборкати стихію у своїй безпосередній зоні відповідальності. Як доказ своєї "версії" він прикріпив повідомлення в медіа від 18 березня 2022 року.

"Ох, звісно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", - написав Трамп-молодший.

Відео дня

Мільярдер, соратник Трампа Ілон Маск репостнув цей твіт, продемонструвавши, що поділяє цю думку.

Твіт Трампа-молодшого / скриншот

"Гідранти не наповнювали. Вони скоротили $17 млн з пожежного бюджету. Вони відправили запаси в Україну…", - писав Маск.

Натомість сам Дональд Трамп не став звинувачувати Україну у пожежах з ЛА. Він знайшов іншого "винуватця". 

"Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена/Ньюсома (губернатора Каліфорнії, - УНІАН). 20 січня (день інавгурації - УНІАН) повинно настати якомога швидше", - написав він.

Син Трампа і Маск звинуватили Україну в лісових пожежах у Лос-Анджелесі
Читайте також:
Чоловік топ-пропагандистки РФ пережив клінічну смерть і перебуває в комі
Чоловік топ-пропагандистки РФ пережив клінічну смерть і перебуває в комі
В Угорщині шантажують Україну членством у ЄС через зупинку транзиту російського газу
В Угорщині шантажують Україну членством у ЄС через зупинку транзиту російського газу
2025 рік дуже важливий у цій війні, Україна має інструменти для досягнення успіху, - Білий дім
2025 рік дуже важливий у цій війні, Україна має інструменти для досягнення успіху, - Білий дім
У Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
У Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
Президентка Мексики запропонувала перейменувати США й вказала на окуповані території
Президентка Мексики запропонувала перейменувати США й вказала на "окуповані" території

Пожежі у Лос-Анджелесі 

Як повідомляв УНІАН, лісова пожежа охопила престижний район Лос-Анджелеса. Вогонь змусив 30 тисяч людей евакуюватися.

За словами чиновників, згоріло щонайменше 1182 гектари. Пожежа швидко поширюється через сильні вітри, які прийшли після тривалої сухої погоди.

Як повідомляється, синоптики оголосили найвищий ступінь небезпеки. Очікується, що швидкість вітру в Лос-Анджелесі буде від 80 до 130 км/год. Через низьку вологість і суху рослинність умови були "настільки поганими, наскільки це взагалі можливо з точки зору пожежонебезпечної погоди", - кажуть фахівці.

Вас також можуть зацікавити новини: