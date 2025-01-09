Син Трампа і Маск звинуватили Україну в лісових пожежах у Лос-Анджелесі

Натомість сам Трамп публічно звинуватив у стихійному лиху Байдена та місцеву владу.

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший на тлі руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі розкритикував допомогу Україні майже трирічної давнини.

У соцмережі Х Трамп-молодший заявив, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала "багато своїх запасів" Україні, а сьогодні не може приборкати стихію у своїй безпосередній зоні відповідальності. Як доказ своєї "версії" він прикріпив повідомлення в медіа від 18 березня 2022 року.

"Ох, звісно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", - написав Трамп-молодший.

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Мільярдер, соратник Трампа Ілон Маск репостнув цей твіт, продемонструвавши, що поділяє цю думку.

"Гідранти не наповнювали. Вони скоротили $17 млн з пожежного бюджету. Вони відправили запаси в Україну…", - писав Маск.

Натомість сам Дональд Трамп не став звинувачувати Україну у пожежах з ЛА. Він знайшов іншого "винуватця".

"Нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена/Ньюсома (губернатора Каліфорнії, - УНІАН). 20 січня (день інавгурації - УНІАН) повинно настати якомога швидше", - написав він.

Пожежі у Лос-Анджелесі

Як повідомляв УНІАН, лісова пожежа охопила престижний район Лос-Анджелеса. Вогонь змусив 30 тисяч людей евакуюватися.

За словами чиновників, згоріло щонайменше 1182 гектари. Пожежа швидко поширюється через сильні вітри, які прийшли після тривалої сухої погоди.

Як повідомляється, синоптики оголосили найвищий ступінь небезпеки. Очікується, що швидкість вітру в Лос-Анджелесі буде від 80 до 130 км/год. Через низьку вологість і суху рослинність умови були "настільки поганими, наскільки це взагалі можливо з точки зору пожежонебезпечної погоди", - кажуть фахівці.

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