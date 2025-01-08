Сильний вітер і суха погода погіршують ситуацію.

Лісова пожежа охопила престижний район Лос-Анджелеса. Вогонь змусив 30 тисяч людей евакуюватися. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, полум'я вже знищує будинки, дим від пожежі накрив місто, а на дорогах утворилися величезні затори.

За словами чиновників, згоріло щонайменше 1182 гектари. Пожежа швидко поширюється через сильні вітри, які прийшли після тривалої сухої погоди.

"Ми дуже раді, що наразі немає повідомлень про постраждалих", - заявила на прес-конференції начальник пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Кроулі. Вона повідомила, що понад 25 000 осіб у 10 000 будинків опинилися під загрозою.

На боротьбу з полум'ям кинули авіацію, а бульдозери розчищають дороги кинутих автомобілів, щоб машини екстрених служб могли проїхати.

Як повідомляється, синоптики оголосили найвищий ступінь небезпеки. Очікується, що швидкість вітру в Лос-Анджелесі буде від 80 до 130 км/год. Через низьку вологість і суху рослинність умови були "настільки поганими, наскільки це взагалі можливо з точки зору пожежонебезпечної погоди", - кажуть фахівці.

Губернатор оголосив надзвичайний стан. За його словами, у регіоні можуть виникнути й інші пожежі.

У вересні 2024 року масові лісові пожежі в Португалії вбили 3 людей. Тоді на боротьбу з вогнем кинули 5 тисяч осіб, рятувальникам з величезними труднощами вдалося здолати полум'я.

Погодні умови в Португалії були настільки несприятливими, що фермерам заборонили використовувати важку техніку для збирання врожаю через ризик іскор, що могли спричинити нові пожежі.

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