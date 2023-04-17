Ласло Сімет-молодший зізнався, що сильно хвлювався, але через погоду.

Всесвітньо відомий угорський акробат Ласло Сімет-молодший 15 квітня перетнув Дунай на натягнутому канаті без страховки. Свій смертельний перфоманс він приурочив до 150-річчя з дня заснування Будапешта та Всесвітнього дня цирку.

За інформацією видання Index, акробат пройшов по дротяному канату діаметром 22 міліметри з одного берега Дунаю на інший майже 300 метрів на висоті 40 метрів. Сімету-молодшому знадобилося приблизно 20 хвилин, при цьому не було ніякої страховки. За його словами, він дуже сильно хвилювався через погоду, бо обіцяли дощ

"Вистава, яка є окрасою церемонії відкриття 10-ї міжнародної театральної олімпіади, є безпрецедентним досягненням, оскільки жоден акробат ще не перетинав Дунай по канату", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що 63-річний акробат навчився ремеслу у батька - Ласло Сімета-старшого. Сімет-молодший виступав по всьому світу, зокрема в Cirque du Soleil, та є кавалером Лицарського хреста угорського ордена "За заслуги".

Прохід по канату через Сену в Парижі - що відомо

18 вересня 2021 року 27-річний канатоходець Натан Полін подолав 600 метрів у повітрі від Ейфелевої вежі до іншого берега річки Сени. Трос був натягнутий на висоті 70 метрів над землею. Акробат навіть сідав та лежав у повітрі.

За словами Поліна, для його подвигу знадобилися чотири роки практики, не кажучи вже про подолання дитячого страху висоти.

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