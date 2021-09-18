Під час подолання маршруту чоловік міняв пози, сидів і навіть лежав на канаті.

Канатоходець Натан Полін подолав 600 метрів у повітрі від Ейфелевої вежі до іншого берега річки Сени.

У суботу, 18 вересня, 27-річний чоловік прогулявся тросом, підвішеним на висоті 70 метрів над землею, а в якийсь момент навіть сідав і лежав у повітрі, передає Reuters.

Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

"Під час виступу я справді цього не відчував, я справді не боявся висоти", - зазначив чоловік.

За словами Поліна, для його сьогоднішнього подвигу потрібні були 4 роки практики, не кажучи вже про подолання дитячого страху висоти.

Раніше відомий канатоходець Нік Валенда успішно пройшов півкілометра канатом над кратером вулкана з розпеченою лавою.

А в Парижі для відвідувачів відкрили упаковану Тріумфальну арку. Її обернули у 25 тисяч метрів блакитно-сріблястого поліпропілену. Матеріал виготовлено з вторинної сировини та надалі його можна переробити. Найбільш відвідуваний пам'ятник французької столиці на два тижні перетвориться на власну тінь - за проектом вже померлих художників Крісто і Жанни-Клод.

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Автор: Катерина Комолова