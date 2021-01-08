За даними слідства, обвинувачені мали були фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про певних осіб та брати участь в певних заходах.

Прокуратура Литви повідомила про передачу до суду справи, в якій два громадянина країни звинувачуються в шпигунстві на користь Росії.

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За даними прокуратури, обвинувачені не знайомі один з одним і їх дії розрізняються, але дані досудового розслідування дозволяють припустити, що вони були залучені до злочинів проти литовської держави однією людиною - співробітником Прикордонного управління ФСБ РФ по Калінінградській області.

Слідство встановило, що він представився обвинуваченим під вигаданим ім'ям, прекрасно говорить литовською мовою.

Представник Генпрокуратури Литви Еляна Мартінонене повідомила, що це те ж саме досудове розслідування, про яке прокуратура повідомляла на початку березня минулого року.

Навесні повідомлялося про затримання члена Клайпедської міської ради Елли Андрєєвої. Її адвокат Наталія Фоченкова згодом сказала BNS, що політику було присвоєно статус спеціального свідка.

Представник Клайпедського окружного суду Довілі Сауленене повідомила, що ця справа надійшла до суду, обвинувачення в ній пред'явлені громадському діячеві, генеральному директору Балтійської молодіжної асоціації Juvenis Алексеюсу Грейчюсу і Міндаугасу Тунікайтісу.

Тунікайтіс проживає на кордоні з Калінінградською областю РФ, у 2015 році з політичною партією "Список Литви" балотувався до ради самоврядування. Грейчюс у 2015 році балотувався з Союзом росіян Литви до міськради Клайпеди, в цьому списку була й Андрєєва.

За даними слідства, обвинувачені мали були фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про певних осіб, брати участь в певних заходах, купувати та передавати визначені публікації, публічно публікувати певну інформацію і виконувати інші завдання.

Вони отримували грошову винагороду за передані дані у вигляді "підтримки на оздоровлення" або "компенсації" за візові збори.

Обидва підозрюваних були заарештовані на початку березня минулого року. Тепер вони знаходяться під вартою до суду. Вони можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення на термін від 3 до 15 років за шпигунство.

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Автор: УНІАН