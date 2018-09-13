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"В нас була коробка від парфумів і флакон "Новачка", пара пуховиків, сумки і все інше": соцмережі висміяли інтерв'ю отруйників Скрипаля

16:42, 13 вересня 2018
Курйози
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У соцмережах жартують про інтерв'ю Петрова і Боширова / фото vk.com/true_lentach

Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Британією в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, дали інтерв'ю головному редактору пропагандистського російського каналу RT Маргариті Симонян.

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За їх словами, вони приїхали в Солсбері, щоб «відірватися» і подивитися на 123-метровий шпиль солсберійського собору, — цю пам'ятку їм нібито рекомендували друзі. Також вони заявили, що при собі у них не було духів Nina Ricci, в яких могла перебувати отрута «Новачок».

Користувачі соцмереж не вірять у невинність росіян.

"Найбільш популярні місця в російських туристів: 1. Собор Солбери. 2. Можливо Париж. 3. Лондон, але через собор Солсбері. 4. Собор Солсбері", - жартують в соцмережах.

"Звичайно, ці росіяни були просто туристами. Всі знають, що у Солсбері є дві пам'ятки світового класу: собор та дверна ручка будинку Скрипалів", -пишуть в Twitter.

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрюваних у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері знайдено.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли », - заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипаля громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипаля покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

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Теги: #Британія#отруєння#Сергій Скрипаль#Солсбері