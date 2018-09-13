"В нас була коробка від парфумів і флакон "Новачка", пара пуховиків, сумки і все інше": соцмережі висміяли інтерв'ю отруйників Скрипаля

Користувачі соцмереж не вірять у невинність росіян, які запевняють, що вони "бізнесмени і приїхали відірватися в Лондоні, ну і відвідати знаменитий собор".

Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Британією в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, дали інтерв'ю головному редактору пропагандистського російського каналу RT Маргариті Симонян.

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За їх словами, вони приїхали в Солсбері, щоб «відірватися» і подивитися на 123-метровий шпиль солсберійського собору, — цю пам'ятку їм нібито рекомендували друзі. Також вони заявили, що при собі у них не було духів Nina Ricci, в яких могла перебувати отрута «Новачок».

Користувачі соцмереж не вірять у невинність росіян.

"Найбільш популярні місця в російських туристів: 1. Собор Солбери. 2. Можливо Париж. 3. Лондон, але через собор Солсбері. 4. Собор Солсбері", - жартують в соцмережах.

"Звичайно, ці росіяни були просто туристами. Всі знають, що у Солсбері є дві пам'ятки світового класу: собор та дверна ручка будинку Скрипалів", -пишуть в Twitter.

- Добрий день, я Петров. А це Боширов.

- Розкажіть, як усе сталося.

- Ми туристи. Він працює столяром, я електрик. У Солсбері були проїздом.

- А навіщо ви 12 разів за останній рік приїжджали в Женеву? І звідки у вас на це гроші?

- Чуєш, ти повинна підігравати, а не валити! — Єхидні твіти (@_U_R_I_c) September 13, 2018

- Та хотіли завершити цю справу..

- Яке це справа?

- ее.. відвідати Солсбері!

Орууууу — Персон Нонгратов (@hveqsWS8AncgQvd) September 13, 2018

У нас була коробка від духів «Ніна Річчі» і флакон «Новачка», пара пуховиків, сумки і все таке, всіх кольорів. Не те, щоб це все було потрібно в поїздці, але раз поїхав дивитися на шпиль у Солсбері, то йди в своє захоплення до кінця. — borodikhin (@gjardharr) September 13, 2018

— Що ви там робили?

— Друзі нам давно радили відвідати цей прекрасний місто.

— Прекрасне місто? Солсбері?!

— Так.

— А чим він прекрасний.

— Ну там є, еее, цей знаменитий собор... Солберецкий собор! pic.twitter.com/DZdXKBBlC3 — Тут Шепелин (@ilya_shepelin) September 13, 2018

Тепер Солсбері можна рекламувати фразою «Повний відрив і недорогі парфуми» — єврейка з арматурою (@Miitai) September 13, 2018

Простий російський Іван кидає все і їде 140 км від Лондона дивитися на знаменитий собор у Солсбері, а тобі, жителю придвинутого мегаполісу, навіть лінь сходити на нову виставку в «Гаражі». — Михайло Кафанов (@AveMisha) September 13, 2018

Джей Зи теж був у соборі Солсбері

Збіг? Не думаю! pic.twitter.com/y8eGW1ZH44 — (Не)серйозний МЗС (@russiaspeaks) September 13, 2018

Коротше, вся ця історія була просто вірусною рекламою собору в Солсбері — Ні, мені не (@NikoStolz) September 13, 2018

- Salisbury - це місце, де не замовкають птахи, ні вдень, ні вночі, де ні взимку, ні влітку не відцвітає жасмин. Первородний гріх - може, він і був - там нікого не обтяжує. Там навіть у тих, хто не просихає по тижнях, погляд бездонні і ясний..

- І собор

- Так, і собор там гарний — Оскар Зета Акоста (@GonzoCurse) September 13, 2018

у Солсбері ми приїхали подивитися знаменитий собор pic.twitter.com/YucOAIFhfC — Tapas&Tango (@atticus_flinch) September 13, 2018

- А чому ви взагалі поїхали в Британію?! - Лондон з зе кепітал оф грейт брітен — Sergey Kozlovsky (@asspirin12) September 13, 2018

Будь-яка людина в Росії може легко зробити дві речі:

- купити БУК у воєнторзі і поїхати воювати на Донбас.

- зателефонувати главреду RT Маргарита Симоньян.



От би ще на прийом до дільничного педіатра так само легко було потрапити... — П'ята Колонка (@5th_kolonka) September 13, 2018

Хлопцям на відео не вистачає барсетки, маленької камери і начищених туфель, щоб передати товаришу майору запис інтерв'ю. #Солсбері — Tetiana Bezruk (@Bezruck) September 13, 2018

Двоє чоловіків вирішили розважитися і зганяти в англійське місто #Солсбері подивитися на собор з 123 метровим шпилем і старовинними годинами. На один день! Восени! Причому познайомилися вони теж мабуть після прильоту. Так як виходили з літака різними шляхами. А - алібі! #ПетровиБаширов — VAL&TINE (@VAL_and_TINE) September 13, 2018

Гаразд, припустимо, Петров і Баширов – бізнесмени, можливо, геї і цінителі храмової готики, а у Великобританії була погана погода. Але, наскільки я пам'ятаю, номери їх паспортів відрізняються на одну цифру. Цьому є якесь пояснення? #Солсбері — Инфошум (@bezvi_k) September 13, 2018

Ми хотіли повінчатися у знаменитому соборі #Солсбері і навіть взяли з собою для цього урочистого дня духи, які купили в звичайному військторзі pic.twitter.com/leDTf85p3l — Станіслав Пугачов (@stanpugachev) September 13, 2018

Прийшла реакція МЗС Великобританії, ЄС та США на інтерв'ю з «туристами» у Симоньян #Солсберіpic.twitter.com/7tbpncBlJU — Станіслав Пугачов (@stanpugachev) September 13, 2018

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрюваних у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері знайдено.

«Ми знаємо, хто це. Ми їх знайшли », - заявив Путін. «Сподіваюся, вони скоро з'являться і самі все розкажуть, це цивільні люди», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля і його дочку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипаля призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипаля громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова. Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипаля покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.