Вона має намір "викликати його" перед такими країнами, як Індія та Індонезія.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, кандидат на пост наступного прем'єр-міністра Великобританії, підтвердила свою обіцянку особисто "викликати" президента РФ Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки".

Про це пише Bloomberg.

Саміт відбудеться в Індонезії в листопаді 2022 року.

Трасс заявила під час дебатів минулого місяця, що вона готова зустрітися з Путіним безпосередньо і "викликати його перед такими важливими країнами, як Індія та Індонезія".

Її офіс у п'ятницю заявив, що підтримує ці коментарі після того, як президент Індонезії Джоко Відодо вперше підтвердив в інтерв'ю Bloomberg, що і Путін, і глава Китаю Сі Цзіньпін планували відвідати зустріч на Балі.

Сі і Путін візьмуть участь у саміті G-20 в Індонезії, заявив Джокові.

Нагадаємо, що раніше один з кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунак заявив, що глави країн G20 повинні не допустити Путіна на свої зустрічі на саміті.

Вас також можуть зацікавити новини: