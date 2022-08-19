Ріші Сунак закликав союзників не вести переговори з президентом РФ в рамках наступного саміту "Великої двадцятки".

Глави країн G20 мають не допустити Путіна на свої зустрічі в рамках майбутнього саміту. Президенту РФ немає місця на переговорах, поки йде війна в Україні.

Як передає портал Reuters, такі заяви зробив один з кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунак.

"Наші партнери і союзники в G20 несуть колективну відповідальність за те, щоб засудити огидну поведінку Путіна. Сидіти з ним за столом недостатньо, коли він несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, коли вони сплять. Ми повинні послати Путіну рішучий сигнал, що йому не місце за столом, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні", — сказав Сунак.

Нагадаємо, глава британського МЗС і другий кандидат на посаду прем'єра Ліз Трасс заявила, що "Велика двадцятка" не здатна функціонувати як ефективний орган, поки в нього входить Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про можливе відвідування листопадового саміту G20 на Балі, якщо там буде присутній президент РФ Володимир Путін.

Як стало відомо 19 серпня, глава країни-агресора збирається відвідати зустріч "Великої двадцятки". Він, як і Зеленський, отримав запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо.

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