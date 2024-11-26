Круз звинуватив президента Джо Байдена у спробах "навмисно загострити" війну в Україні.

Сенатор-республіканець із Техасу Тед Круз звинуватив президента Джо Байдена в навмисній ескалації війни між Росією та Україною до приходу до влади Дональда Трампа. Як пише Newsweek, Круз розкритикував рішення Байдена дати Україні "зелене світло" на використання для ударів по Росії американських ракет ATACMS, а також на постачання Києву протипіхотних мін.

Круз зазначив, що обидва рішення було ухвалено вже після перемоги Трампа на виборах, що свідчить про те, що Байден намагався "навмисно загострити" війну.

"За весь перебіг цієї війни Джо Байден і [віцепрезидентка] Камала Гарріс не підписалися під жодним із цих кроків досі. Перед виборами вони не хотіли діяти, побоюючись відповідальності за будь-яку ескалацію, яка може послідувати за цим. Вони не дали зеленого світла. Але після виборів, коли вони вже йдуть, вони начебто стоять і ллють бензин навколо Білого дому і шукають сірник. Тобто вони дійсно намагаються все підпалити", - сказав сенатор.

Відео дня

Круз розповів, що був разом із Трампом на приватному літаку обраного президента, коли з'явилася новина про те, що Байден схвалив використання Україною ракет ATACMS проти Росії.

"Ми дивилися по телевізору новини про адміністрацію Байдена і про те, що вона робить для навмисної ескалації війни з Росією. Повинен сказати, що всі в літаку хитали головами і говорили: "Вони намагаються розпочати третю світову війну". Дійсно, вони навмисно намагаються погіршити ситуацію".

При цьому Круз додав, що, на його думку, війна між Україною і Росією закінчиться наступного року поразкою Росії після "якогось врегулювання шляхом переговорів".

Джо Байден і війна в Україні

Як пише The Washington Post, Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позиції України перед потенційними переговорами з Росією.

При цьому джерела видання вважають, що протягом кількох місяців Україна може бути змушена почати переговори з Росією про припинення війни і що вона може бути змушена відмовитися від територій.

Вас також можуть зацікавити новини: