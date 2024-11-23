Президент США ухвалив кілька серйозних рішень на користь України, хоча Путін продовжує погрожувати.

Рішення президента США Джо Байдена надати Україні дозвіл на використання західних ракет по території Росії може свідчити про те, що, наприкінці терміну своїх повноважень, він вирішив більше не стримувати себе через страх перед російською ядерною загрозою, яка так і не матеріалізувалася, заявляє старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Дов Закхайм.

За його словами, це рішення було номінально відповіддю на те, що Росія направила близько 50 000 солдатів для бойових дій у Курській області, включаючи близько 10 000 північнокорейських солдатів. Війська КНДР є авангардом набагато численнішого північнокорейського контингенту, що налічує, можливо, близько 100 000 осіб, який повинен приєднатися до російської армії, пише він у матеріалі для The Hill.

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Рішення Байдена також дозволило Україні використовувати британсько-французькі ракети повітряного базування Storm Shadow/Scalp, до складу яких входять навігаційні системи зіставлення контурів місцевості американського виробництва, і тому на їхнє використання накладено американські обмеження.

Того дня, коли Україна вперше застосувала ATACMS по Росії, кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно підписав зміни до ядерної доктрини Росії. Тепер удари ЗСУ західними ракетами по території РФ нібито "безпосередньо втягують у військовий конфлікт країни НАТО".

Операція ЗСУ в Курській області, безумовно, відповідає новим критеріям Росії для застосування ядерної зброї. Але, повідомляється, що застосування Україною, зокрема, ATACMS по території тимчасово окупованого Криму теж мало б бути причиною для "російської відповіді".

"Однак на практиці, що б не йшлося в офіційній ядерній доктрині Росії, рішення про те, застосовувати чи не застосовувати ядерну зброю, завжди ухвалював тільки Путін. І він не наказував застосовувати її, хоча Білий дім постійно побоювався цього. Насправді, Кремль тільки й робив, що загрозливо шумів", - зазначає Закхайм.

Він також підкреслює, що якби всі необхідні для України рішення були ухвалені США ще кілька років тому, війна могла б уже давно закінчитися.

Новини про інші загрози Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Москва прагне залякати Київ і союзників.

"Розгортання цього потенціалу [балістичних ракет середньої дальності] не змінить перебіг конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України", - зазначила вона.

Крім того, в ISW проаналізували, як удар новою балістикою по Дніпру змінює війну.

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