Білоруським тероборонцям видають форму старого зразка, а не російський "піксель".

У Білорусі формуються підрозділи територіальної оборони при міністерству оборони.

Матеріали про створення підрозділів почали публікуватися на офіційному каналі МО Білорусі у Telegram.

Новий підрозділ ТрО створений на базі військ Кобринського району у Бресті з участю 200 людей.

Вказується, що деякі загони ТрО білорусів вже брали участь у спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2021", зараз же бійцям постачатимуть озброєння, хочуть також їх відповідно екіпірувати.

"Сьогодні ми завершуємо постачання особового складу, екіпіруємо, отримуємо озброєння і техніку", - йдеться у повідомленні МО республіки.

Найближчим часом розпочнуть заняття з військовозобов’язаними, у ході яких вони "згадають навички володіння зброєю, пройдуть заходи бойового злагодження". Після цього особовий склад територіальних військ "буде готовий виконувати поставленні завдання".

InformNapalm зауважує, що тероборонцям видають форму старого зразка, а не російський "піксель".

Як писав УНІАН, нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що білоруському командуванню треба брати приклад з українських військ. Особливо диктатор похвалив мобільність ЗСУ у боях з росіянами.

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