Військовий експерт підкреслив, що на українському кордоні немає ударного угруповання Білорусі.

Навчання білоруської армії, які почав проводити самопроголошений президент, не варто розглядати, як серйозну загрозу на адресу України.

Про це в колонці для НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Ті навчання білоруські, які почав проводити самопроголошений президент, не несуть нам прямої або суттєвої загрози. Тому що перекидання механізованих і мотострілецьких десантних підрозділів на кордон не відбувається", - зазначив Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що на українському кордоні немає ударного угруповання Білорусі.

"Ударне угруповання Білорусь на кордоні з Україною не формує. А вона продовжує проводити демонстраційні дії для Путіна, показуючи тим самим, що білоруські війська зайняті прикриттям, як сказав Лукашенко, "спини" російським військам. Щоб ніхто там по них ззаду не вдарив. Тому Лукашенко і ганяє свою армію по просторах Білорусі з півночі на південь, потім на захід і таке інше. Показує інтенсивність захисту чи то від НАТО, чи то від України", - заявив Жданов.

Активна фаза війни:

13 травня Жданов заявив, що активна фаза цієї війни може затягнутися на 5-6 місяців, але завдяки отриманому озброєнню ми можемо вести контрбатарейну боротьбу з артилерією противника без великого ризику для Збройних сил і з економією боєприпасів.

15 травня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що українські сили контролюють 10% Луганщини.

Також повідомлялося про те, що українські сили на Луганщині готуються до двох масштабних наступів рашистів. Йдеться про Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

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