Але таких сигналів недостатньо, щоб офіційно стверджувати про таку участь Білорусі.

Є окремі сигнали про нібито участь білоруських військ у військових діях на території України.

Про це радник керівника офісу президента Олексій Арестович сказав під час телемарафону.

При цьому зазначив, що таких сигналів недостатньо, щоб офіційно стверджувати на рівні офісу президента України про таку участь Білорусі. "Йде перевірка. Зараз ми не можемо сказати точно, напевно, про участь білоруських підрозділів, принаймні, на рівні підрозділів, а не окремих осіб, окремих груп про участь Білорусі в бойових діях проти України", - підкреслив Арестович.

При цьому додав, що територія Білорусі використовується Росією для авіації, запуску ракет.

Війна проти України: