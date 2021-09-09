Він також пообіцяв "прорив" в інтеграції Союзної держави.

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що росіяни і білоруси – "практично єдиний народ".

Слова Лукашенка цитує "Белта". Зокрема, він заявив про швидкий прорив у виконанні програм інтеграції в рамках "Союзної держави" Білорусі і РФ.

"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни. Тільки разом, тільки в союзі, рідні держави, близькі народи. Практично єдиний народ: від одного кореня і росіяни, і білоруси. Ми робимо свою справу, а вони (громадяни РФ та Білорусі – ред.) вже нехай нас оцінюють", - зазначив Лукашенко.

Примітно, що до президентських виборів в Білорусі і масштабних вуличних акцій протесту Лукашенко вів зовсім іншу риторику в контексті відносин Москви і Мінська. Зокрема, неодноразово критикував сформований Росією Євразійський союз.

Ще в січні 2020 року він емоційно говорив про конфлікт з Росією щодо поставок енергоресурсів - газу і нафти.

"Вибачити, нас раком поставили по вуглеводнях, і ніхто на це не подивився - плювати на всі союзи та інше. Він (Володимир Путін - ред.) то це знає. А ми тремтимо, боїмося свою країну захистити", - заявив Лукашенко.

Після початку масштабних протестів Лукашенко заявив, що президент Путін пообіцяв йому всебічну допомогу "щодо забезпечення безпеки країни". 8 вересня минулого року Лукашенко заявив про готовність продовжити інтеграцію з Росією, зазначивши, що в разі "падіння" Білорусі наступною буде Росія.

Автор: Дмитро Захаров