Він адресував своє привітання не президенту Володимиру Зеленському, а "народу України". Незабаром документ зник з сайту Посольства Білорусі.

Олександр Лукашенко надіслав привітання з Днем Незалежності України.

Скан-копію документа у п'ятницю, 20 серпня, опублікувало на своєму сайті Посольство Білорусі в Україні.

При цьому документ був адресований не президенту країни, а "народу".

"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йдеться серед іншого у привітанні.

Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.

В інших офіційних джерелах білоруської влади документ помічений не був.

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Автор: Катерина Комолова