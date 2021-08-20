Олександр Лукашенко надіслав привітання з Днем Незалежності України.
Скан-копію документа у п'ятницю, 20 серпня, опублікувало на своєму сайті Посольство Білорусі в Україні.
При цьому документ був адресований не президенту країни, а "народу".
"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йдеться серед іншого у привітанні.
Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.
В інших офіційних джерелах білоруської влади документ помічений не був.
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