ЗМІ пов’язують прийняття правок з діяльністю "рейсових партизанів" у Білорусі

Лукашенко підписав зміни до законодавства, якими передбачається засудження до страти за "замах на тероризм".

Про це повідомляє білоруська Радіо Свобода.

Така норма ввійшла у чотири статті КК Білорусі.

Закон набуде чинності 29 травня, через 10 днів після офіційного опублікування.

Тепер на розстріл можуть засудити не тільки за вчинення самого теракту, а й за "замах на акт тероризму".

Смертна страта як покарання увійшла: у ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави або міжнародних організацій з метою провокації міжнародної ситуації чи провокування війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі);

ч.3 ст. 126 ("акт міжнародного тероризму, вчинений групою осіб або з використанням об’єктів атомної енергії чи ядерних матеріалів, потужностей, токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини, а також убивством державного чи громадського діяча іноземної країни з метою провокації міжнародних ускладнень чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній країні");

ч.2 ст. 359 ("вбивство державного або громадського діяча, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, або перешкоджання політичній чи громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку").

ЗМІ пов’язують прийняття правок з діяльністю "рейсових партизанів" у Білорусі.

Білоруські правозахисники заявили, що така норма покарання може використовуватися у країні для політичного тиску.

З початку повномасштабного вторгнення Лукашенко надав територію країни у користування російським військам.

Саме з Білорусі перші місяці відбувалися ракетні удари РФ по українських містах. Наразі білоруські військові здійснюють на кордоні з Україною маневри, щоб відтягнути сили ЗСУ від боїв за Донбас.

Через загрозу можливої прямої участі білоруських військ у війні проти України в країні активізувався рух опору, члени якого, зокрема, пошкоджували залізничні шляхи. Ними Росія перекидала свої війська у бік України.

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