Водночас у британській розвідці підкреслили, що присутність білоруських військ біля українського кордону стримує частину підрозділів ЗСУ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі в повномасштабній війні РФ в Україні.

Про це повідомляє в Twitter розвідка Британії.

Після навчань на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розвертатися для підтримки операцій на Донбасі", – зазначають у британській розвідці.

Підкреслюється, що на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені в конфлікт. Але територія РБ використовувалася в якості плацдарму для початкового наступу РФ на Київ і Чернігів. Також ракетні удари наносяться РФ з Білорусі.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців і можливого невдоволення білоруських військ", - підсумували в розвідці.

Участь Білорусі у війні проти України

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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