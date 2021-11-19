ЄС звинувачує Лукашенко у використанні мігрантів як інструменту проти країн блоку / фото REUTERS

Олександр Лукашенко припускає, що "цілком можливо" його силовики сприяли тому, щоб мігранти перейшли до Польщі, водночас заперечуючи, що мігранти потрапили до Білорусі за його підтримки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини", - зазначив Лукашенко.

"Можливо, їм хтось допоміг", - додав він.

Читайте такожBILD: Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимнимВін заперечив, що його режим запрошував тисячі людей в Білорусь, щоб спровокувати кризу на кордоні з ЄС.

"Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть приїжджати далі, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть до вас", - наголосив Лукашенко.

"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - додав він.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Автор: Леся Лещенко