Водночас він заперечує, що його режим запрошував тисячі людей в Білорусь, аби спровокувати кризу на кордоні з ЄС.

Олександр Лукашенко припускає, що "цілком можливо" його силовики сприяли тому, щоб мігранти перейшли до Польщі, водночас заперечуючи, що мігранти потрапили до Білорусі за його підтримки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Я думаю, що це абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини", - зазначив Лукашенко.

"Можливо, їм хтось допоміг", - додав він.

Читайте такожBILD: Лукашенко у розмові з Меркель вимагав визнати його легітимнимВін заперечив, що його режим запрошував тисячі людей в Білорусь, щоб спровокувати кризу на кордоні з ЄС.

"Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть приїжджати далі, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть до вас", - наголосив Лукашенко.

"Це я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - додав він.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Автор: Леся Лещенко