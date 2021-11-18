Внаслідок сутичок постраждали кілька людей - чоловік, жінка і троє дітей. Їх ушпиталили.

Польща заявила про спробу силового перетину кордону великою групою мігрантів. Інцидент стався за близько 100 км від КПП "Брузги-Кузьниця".

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі у Twitter.

Мігранти спробували незаконно перетнути кордон біля села Дубичі Церковні, в районі містечка Гайнівка. Це сталося вночі.

Польські прикордонники затримали групу з понад 100 мігрантів.

"Білоруські служби спершу провели підготовку і, найімовірніше, пошкодили паркан. Потім вони примусили мігрантів кидатися камінням у польських військових, щоб відволікти їх, а спроба перетину кордону сталася за кількасот метрів від того місця", - йдеться у повідомленні у Міноборони Польщі.

Читайте такожУкраїнським прикордонникам дозволили застосовувати силу і зброю для захисту кордонуКрім того, польська сторона заявила, що усім процесом "керували солдати білоруського спецназу".

За даними видання RMF24, кордон намагалися перетнути кількасот людей. Затримані - це тільки ті, кому вдалося прорватися через бар'єр. Внаслідок сутичок постраждали кілька людей - чоловік, жінка і троє дітей. Їх ушпиталили.

Речниця прикордонників Анна Міхальська розповіла, що у прикордонників кидалися камінням і світили в очі лазерами, а для перетину бар’єру підготували спеціальну кладку. З білоруського боку, за її словами, перебували з десяток військових, було чути вибухи петард і постріли, ймовірно з сигнального пістолета.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.

Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.

Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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Автор: Марта Гичко