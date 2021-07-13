Лукашенко стверджує, що Білорусь з ЄС і раніше не дуже торгувала.

Олександр Лукашенко, коментуючи запровадженні за агресію в Україні санкції проти Росії, заявив, що будь-які санкції – це можливості.

Слова політика цитує Белта.

Він зауважив солідне заміщення росіянами імпорту продуктів сільського господарства.

"Зрозуміло, що наша економіка дуже серйозно прив’язана до російської. Ми зберегли багато коопераційних відносин з Росією, не пішли тим шляхом, як інші республіки, особлива наша південна республіка. Ми не рвали зв’язки. Зберегли взагалі всю промисловість, а десь і додали, теж завдяки інвестиціям Російської Федерації", – заявив він.

Читайте такожКДБ Білорусі почав операцію з "розчищення радикалів"Лукашенко додав, що після чергової хвилі західних санкцій республіка проводить диверсифікацію в економіці, і що Білорусь з ЄС і раніше не дуже торгувала.

"Ми працюємо на своїх ринках, як це було. Завдяки тому, що ми не порвали зв’язки, нам вдається у цей дуже складний час якось видиратися в економіці. Ми витримаємо", – підсумував Лукашенко.

Санкції проти режиму Лукашенка

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

На саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

21 червня Європейський Союз запровадив четвертий пакет санкцій проти білоруських посадовців, а слідом за ЄС новий пакет санкцій проти юридичних осіб і деяких громадян Білорусі ввели США.

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Автор: Яна Ставська