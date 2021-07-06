Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію Білорусі для транзиту. Причиною тому стала загроза введення нових санкцій Заходу.
Про це повідомляє державне видання "Білорусь сьогодні".
Річ у тім, що Мінськ дорікнули через невиконання положень Угоди про реадмісію, тобто відмову прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з Договірних Сторін.
"Вони (країни Заходу - ред.) хочуть перетворити Білорусь на "відстійник": туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали й тут розміщували в "концтабори"... хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі та Росії. Ще раз кажу: люди тікають від війни. Ми знаємо, що таке горе і що таке війна. Біжать туди, куди їх запросили. Європейський союз же їм пільги ввів відповідні - для тих, хто туди прибуває... Тому ви, будь ласка, з ними розбирайтеся самі й не вимагайте від нас більшого", - заявив Лукашенко.
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При цьому він пригрозив заборонити транзит через країну, якщо захід буде нагнітати обстановку проти Білорусі новими санкціями.
Ситуація з кордоном України та Білорусі
2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
Водночас Міністерство закордонних справ України не підтвердило закриття кордону з Білоруссю.
3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що в пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається ніяких ознак, що свідчать про перекриття кордону.
Крім того, в ДПСУ заявили, що з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною - 4 одиниці зброї і 10 боєприпасів.
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