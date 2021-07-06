Олександр Лукашенко заявив, що Захід хоче перетворити Білорусь на "відстійник".

Олександр Лукашенко пригрозив закрити територію Білорусі для транзиту. Причиною тому стала загроза введення нових санкцій Заходу.

Про це повідомляє державне видання "Білорусь сьогодні".

Річ у тім, що Мінськ дорікнули через невиконання положень Угоди про реадмісію, тобто відмову прийняти назад громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з Договірних Сторін.

"Вони (країни Заходу - ред.) хочуть перетворити Білорусь на "відстійник": туди забігли люди, рятуючись від горя, нещастя і війни, і вони хочуть, щоб ми їх забирали й тут розміщували в "концтабори"... хлопці, цього не буде. Після тієї політики, яку ви проводите щодо Білорусі та Росії. Ще раз кажу: люди тікають від війни. Ми знаємо, що таке горе і що таке війна. Біжать туди, куди їх запросили. Європейський союз же їм пільги ввів відповідні - для тих, хто туди прибуває... Тому ви, будь ласка, з ними розбирайтеся самі й не вимагайте від нас більшого", - заявив Лукашенко.

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При цьому він пригрозив заборонити транзит через країну, якщо захід буде нагнітати обстановку проти Білорусі новими санкціями.

Ситуація з кордоном України та Білорусі

2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.

Водночас Міністерство закордонних справ України не підтвердило закриття кордону з Білоруссю.

3 липня Державна прикордонна служба України заявила, що в пропускних операціях на кордоні з Білоруссю не спостерігається ніяких ознак, що свідчать про перекриття кордону.

Крім того, в ДПСУ заявили, що з початку року затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї, а Білорусь за 5 місяців на кордоні з Україною - 4 одиниці зброї і 10 боєприпасів.

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Автор: Анастасія Горбачова