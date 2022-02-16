Лукашенко і Путін можуть поговорити про "актуальні виклики безпеці".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цього тижня відправиться в Росію.

У п'ятницю, 18 лютого в Москві заплановані переговори Лукашенка з російським лідером Володимиром Путіним, йдеться на сайті президента Білорусі.

За його даними, Лукашенко і Путін, зокрема, обговорять "актуальні виклики безпеці в регіоні".

"...Очільники держав на зустрічі обговорять широке коло питань. У їх числі тематика розвитку торговельно-економічного співробітництва, актуальні виклики безпеці в регіоні та спільні дії щодо забезпечення національних інтересів двох країн...", – йдеться у повідомленні.

Раніше Олександр Лукашенко і Володимир Путін вже не раз зустрічалися в Росії.

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – туди було перекинуто багато військових і техніки, з'явилася загроза повномасштабного вторгнення.

10 лютого почалися спільні навчання Білорусі та Росії, вони мають завершитися 20 числа.

На початку лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що РФ перекинула на білоруську територію найбільша кількість сил з часів "холодної війни".

15 числа в Росії стверджували, що почали відводити війська від українського кордону.

Того ж дня президент США Джо Байден попередив, що, за даними американських аналітиків, війська РФ перебувають у загрозливій позиції, і вторгнення в Україну залишається цілком можливим.

Американський лідер додав, що у Росії є понад 150 тисяч військових навколо України та в Білорусі, а також уздовж кордону нашої країни.

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