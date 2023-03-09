Також вводиться відповідальність за дискредитацію Збройних Сил.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, що вводить смертну кару за держзраду для чиновників і військових.

У прес-службі пишуть, що законом "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності" передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою, на всіх осіб, які займають держпосади.

"При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, вводиться можливість застосування виключної міри покарання - смертної кари", - йдеться в повідомленні.

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Поправки також передбачають кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію Збройних Сил, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій і порушення вимог щодо захисту державних секретів.

Термін затримання підозрюваних у скоєнні зради державі, змові чи інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунстві та агентурної діяльності збільшують з трьох до десяти діб.

Смертна кара в Білорусь

Згідно із законодавством Білорусі, до смертної кари може бути засуджений чоловік, який вчинив злочин після повноліття і не досяг 65 років. Вона проводиться шляхом розстрілу.

Білорусь - єдина країна в Європі, в якій застосовується смертна кара. Через це Євросоюз і ПАРЄ неодноразово критикували владу країни.

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