Депутати також затвердили штраф за "злочин проти миру і безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення і держави"

У Білорусі затвердили страту за "державну зраду". Відповідний проект змін до Кримінального кодексу затвердила Палата представників.

"Законопроектом передбачається можливість застосування виключної міри покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК "зрада державі", - йдеться у повідомленні Палати представників Білорусі.

При цьому депутати затвердили введення штрафу за "злочин проти миру і безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення і держави". Його розмір становить до 50 тисяч базових величин, а це близько 2,7 мільйона гривень.

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Смертна кара у Білорусі - що відомо

У травні 2022 року Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на вчинення теракту. Тоді активізувалися "рейкові партизани", які намагалися перешкодити білоруській владі допомагати Росії у війні проти України. Їх дії кваліфікували як тероризм.

7 грудня 2022 року палата представників з нацбезпеки Білорусі подала на розгляд депутатам законопроект "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", яким пропонували "передбачити можливість застосування виняткової міри у вигляді смертної кари за зраду державі, яка вчинена особою на державній посаді, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця".

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