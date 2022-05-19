Білоруський диктатор заявив, що невдовзі у його країні знову згадають "дива" радянського автопрому.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що санкції проти його країни та РФ за війну в Україні все ж працюють. Невдовзі від автівок Mercedes у цих країнах доведеться відмовитися на користь "дива радянського автопрому" - "Москвича".

Про це він заявив на зустрічі із губернатором Нижегородської області РФ.

Лукашенко засумував, що блага німецького автопрому скоро стануть недоступними для його держави та країни-агресорки. Однак в нього знайшлася пропозиція щодо імпортозаміщення.

"Ну добре, не будемо їздити в цей час на Mercedes", - заявив Лукашенко й додав, що доведеться пересісти на "свої" автомобілі.

Білоруський диктатор нагадав, що в Росії планують знову випускати автомобілі "Лада" та "Москвич". "Але це уже не ті "Москвичі" радянські, звісна річ", – запевнив він.

Крім того, Лукашенко помріяв, що "прийде час, коли у нас будуть свої Mercedes".

Раніше Олександр Лукашенко на ювілейному саміті ОДКБ заявив, що не тільки Росія повинна боротися з розширенням НАТО. А країнам ОДКБ варто було б виступати єдиним фронтом.

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