Не тільки Росія повинна боротися з розширенням НАТО, вважає він.

Олександр Лукашенко на ювілейному саміті ОДКБ заявив, що не тільки Росія повинна боротися з розширенням НАТО. А країнам ОДКБ варто було б виступати єдиним фронтом.

Про це повідомляє білоруське агентство "БелТА".

Лукашенко звинуватив країни Заходу і США в саботуванні переговорів з Росією.

"Ми очікували, що Захід і США скористаються пропозицією Росії щодо переговорів про гарантії безпеки. Рано чи пізно цей процес все одно почнеться, але що залишиться від України і від нашого регіону - питання", - сказав він.

Далі у своїй промові невизнаний президент продовжив демонізувати країни Заходу, які надають Україні підтримку для боротьби проти російської агресії.

"Для цього (продовження конфлікту - УНІАН) Україну продовжують накачувати зброєю. Цілі зрозумілі - максимально послабити Росії, втопивши її в цій війні. А може, зробити так, щоб палахкотіло ширше. Якщо задум такий - відсидітися ні в кого не вийде. Найнебезпечніша тенденція сьогодні в Україні - розчленування України. Вже створені тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців зайти в Україну і захистити її", - додав він.

Також Лукашенко заявив, що не тільки Росія повинна боротися з розширенням НАТО, а країнам ОДКБ варто було б виступати єдиним фронтом.

"Якби ми відразу виступили єдиним фронтом, не було б санкцій. Подивіться, наскільки сильна дисципліна в Європейському Союзі. Хто нам заважає використовувати цей блоковий ресурс?",- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 16 травня, в Москві почався перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Раніше Казахстан запевнив, що не допомагатиме Російській Федерації обходити санкції країн Заходу, введені через війну проти України. А Азербайджан висловив готовність прийняти у себе українсько-російські переговори.

Головне управління розвідки Міноборони України наприкінці квітня повідомляло, що члени Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Росію і не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

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