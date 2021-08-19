В країні оголошено надзвичайний стан.

В Гаїті люди після землетрусу вийшли на протести, вимагаючи їжу та ліки.

Як передає Reuters, одна з акцій протесту пройшла біля аеропорту на півдні Гаїті під час прибуття вертольота з припасами.

Протестувальники висловили невдоволення тим, що допомога від держави до них надходить дуже повільно. Вони вимагали їжу та не дозволяли вантажівці з гуманітарною допомогою виїхати. Щоб розблокувати проїзд, довелося втрутитися поліції.

За словами глави Агентства цивільного захисту Гаїті Джеррі Чандлера, дійсно, допомога ще не надійшла до багатьох громад.

"Розчарування і відчай населення зрозумілі, але населення просять не блокувати колони, щоб Цивільний захист міг виконувати свою роботу та допомагати нужденним", – заявив він.

Землетрус в Гаїті: Що відомо

Читайте такожЗемлетрус на Гаїті: кількість жертв збільшилася до понад 1400 осіб (фоторепортаж, відео) Землетрус в Гаїті магнітудою 7,2 сталося 14 серпня, поваливши та пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, розташованій приблизно в 125 км, і в сусідніх країнах.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

Автор: Катерина Шварц