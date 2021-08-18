На Гаїті налетів тропічний шторм, через який довелося тимчасово призупинити пошуково-рятувальні роботи.

Кількість загиблих в результаті землетруси на Гаїті зросла до 1941.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, пошуково-рятувальні роботи були тимчасово припинені через тропічний шторм "Грейс", який накрив Гаїті.

Шторм налетів на південний захід Гаїті, який найбільше постраждав від землетрусу. Періодичні дощі випали в постраждалому від землетрусу місті Ле-Ке та в столиці Порт-о-Пренс.

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Пізно ввечері у вівторок Агентство цивільного захисту повідомило про збільшення числа загиблих до 1941, а кількість постраждалих зросла до 9900. Багатьом людям довелося чекати медичної допомоги, лежачи на вулиці в пекучій спеці.

Глава Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чандлер визнав катастрофічну ситуацію. "Люди стають агресивними", - сказав він.

Деякі діти осиротіли в результаті землетрусу, а деякі підлітки почали голодувати.

"Я бачу, як діти плачуть на вулиці, люди просять у нас поїсти, але й у нас мало їжі", - сказав Петі-Фрер, польовий менеджер організації "Врятуйте дітей". "Присутні тут організації роблять все, що в їх силах, але нам потрібно більше матеріалів. Найбільше потрібні їжа, чиста вода і дах над головою".

Землетрус на Гаїті: що відомо

Землетрус магнітудою 7,2 стався на заході Гаїті у суботу, 14 серпня, поваливши й пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно за 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, розташованій приблизно за 125 км, та в сусідніх країнах.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

Автор: Катерина Лиманська