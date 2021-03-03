Масові акції протесту у М'янмі тривають з початку лютого після того, як військові відсторонили від влади цивільне керівництво країни та оголосили надзвичайний стан.

У М'янмі під час акцій протесту сьогодні силовики розстрілювали демонстрантів.

33 особи, які виступали проти хунти у різних містах країни, загинули, десятки - поранені, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP.

Масові акції протесту у М'янмі проти військової хунти не припиняються, попри насильство й жорсткі дії з боку поліції. Сьогодні був вже 30-й день протестів.

Крім бойових набоїв, сили безпеки також широко застосовують сльозогінний газ, світло-шумові гранати та гумові кулі.

Між тим Рада безпеки ООН планує знову зібратися, щоб обговорити ситуацію у цій азійській країні.

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Державний переворот у М'янмі: що відомо

Масові акції протесту у М'янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військовослужбовці відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні відключають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віце-президент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Доки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій проти військової хунти М'янми.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

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Автор: Вікторія Токарєва