У М'янмі була затримана фактичний керівник країни Аун Сан Су Чжі.

У М'янмі затримали президента країни Він М'їна і лідера правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом займає пост державного радника.

Про це повідомив офіційний представник правлячої партії "Національна ліга за демократію", пише Reuters.

Крім того, в країні були затримані ще кілька членів політичної сили. Прес-секретар партії Міо Ньюнт звернувся до громадян із закликом не реагувати на провокації і діяти в рамках закону.

Державний телеканал MRTV в М'янмі припинив мовлення "через комунікаційні неполадки". Бі-бі-сі повідомляє, що в столиці країни Найп'їдо недоступні телефонний та інтернет-зв'язок. За словами кореспондента видання, на вулицях Найп'їдо і найбільшого міста Янгон помічені солдати.

Політична обстановка в М'янмі

Протягом останніх днів політична обстановка в країні була дуже напруженою. У ЗМІ поширилася інформація про підготовку держперевороту після триваючої напруженості між цивільним урядом і армією, представники якої вважали минулі в листопаді 2020 року парламентські вибори сфальсифікованими.

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Автор: Олег Давигора