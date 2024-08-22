Мабутнє України висить на волосині, поки ЄС 'у відпустці', - NZZ

У боротьбу за майбутє України повинні вступити нові гравці, пише видання.

Майбутнє України висить на волосині. Європейському Союзу час прокинутися від літнього сну.

Як пише швейцарська газета NZZ, Німеччина та Франція, провідні європейські країни, не виконують своєї роботи. Ініціативу в українській політиці зараз повинні взяти інші.

Навіть вторгнення ЗСУ на російську територію в Курській області не приховує того факту, що українці опинилися у все більшій військовій скруті. Темні хмари збираються над Києвом, оскільки життєнеобхідна західна допомога може зменшитися.

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З Берліна надходять погані новини. Німеччина, другий за величиною донор після США, хоче скоротити допомогу. Після важко досягнутого бюджетного компромісу канцлер Олаф Шольц доручив міністру фінансів поки що не затверджувати подальшу військову допомогу. Натомість мають бути перераховані доходи від російських активів, заморожених ЄС. Поєднання соціал-демократичної "політики миру" та рефлексу жорсткої економії FDP ставить під сумнів підтримку України.

Брюссель повинен і може зробити більше

Підтримка США теж під сумнівом в очікуванні виборів. На наддержаву більше не можна покладатися. Це залежить від кількох десятків тисяч виборців у мінливих штатах. Якщо Трамп переможе – це все ще цілком реальна можливість – він захоче швидко досягти припинення вогню. Але навіть якщо Гарріс переїде в Білий дім, невідомо, чи продовжить вона курс президента Байдена.

Тим часом ЄС "у відпустці", якими б драматичними не ставали події по сусідству. Вже в липні ЄС охопив глибокий літній сон, і в Брюсселі все затихає.

Як це узгоджується з самооцінкою ЄС як геополітичного актора? Звичайно погано. 450 мільйонів громадян ЄС не єдиним народом. Цей союз є по суті платформою, яка координує та модерує політику, але в певних моментах цілком здатний виступати зі стратегічними ініціативами.

Так було на початку війни в Україні навесні 2022 року. Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн змусила невпевнених глав держав і урядів вжити заходів: Peace Facility швидко став агенцією для фінансування допомоги Києву, один пакет санкцій ухвалювався за іншим, а Україні через чотири місяці після нападу Росії було запропоновано приєднатися до ЄС. Звичайно, це не могло статися без консенсусу членів. Але Комісія зробила перші кроки - замість двох великих, багато маленьких.

Зараз знову потрібен такий момент європейської саморефлексії. Не варто очікувати жодних ініціатив від двох великих – Німеччини та Франції. Світлофорна коаліція майже систематично розпадається, а в Парижі Макрон очолює країну без уряду – окрім того факту, що його допомога Україні завжди була набагато нижчою від можливостей Франції. Однак Урсула фон дер Ляєн отримала новий мандат. І у неї точно є союзники для її політики щодо України.

Видання зазначає, що Швейцарія також могла б розробити довгострокову стратегію підтримки України. Зараз важливо подати чіткий сигнал. Чекати ризиковано. За десять днів Брюссель прокинеться від літнього сну.

Західна допомога Україні

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що міністр фінансів тепер відхилятиме нові заявки на допомогу Україні, якщо не вдасться знайти додаткові гроші на це. Рішення не торкнеться програм, які вже профінансували. Пізніше канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна продовжить підтримувати українську армію за рахунок заморожених активів Росії.

Водночас у США анонсували додаткові пакети військової допомоги Україні найближчими днями.

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