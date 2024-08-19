Німецький канцлер прозоро натякнув, що Україні варто покладатися на доходи від заморожених російських активів.

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну – за рахунок заморожених активів РФ. Про це заявив канцлер Олаф Шольц у своєму Твіттері.

Так очільник німецького уряду не став напряму підтверджувати або спростовувати інформацію, озвучену німецькими ЗМІ – про те, що Берлін різко скоротить видатки на військову допомогу Україні. Однак у своїй заяві він зробив показовий акцент саме на використанні заморожених російських активів для фінансування потреб України.

"Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розвивати це", – написав Шольц.

Відео дня

Німеччина згортає видатки на допомогу Україні

Як писав УНІАН, днями німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що уряд Шольца вирішив радикально зекономити на військовій допомозі Україні. Цього року Берлін продовжить поставляти те, що вже було передбачено, але екстрені позапланові потреби вже не будуть фінансуватися. А вже з наступного року навіть планові видатки скоротять удвічі, в подальші роки – удесятеро.

За даними журналістів, Шольц хоче, аби військові потреби України покривалися за рахунок 50-мільярдного кредиту від країн "Великої сімки". Домовленість про цей кредит була досягнута ще у червні. Планується, що кредит покриватиметься за рахунок прибутків, які генерують заморожені в ЄС російські активи. Однак є чимало сумнівів, що цей механізм справді почне працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: