Французький лідер зробив відповідну заяву на тлі напруги у невизнаному Придністров'ї.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що війна в Україні може поширитись на сусідні країни. Про це він попередив свою молдовську колегу Маю Санду.

Відповідну заяву Макрон зробив 19 травня під час спільного брифінгу з Санду.

Французький лідер заявив, що його країна стежитиме за розгортанням ситуації з регіональною безпекою в Молдові.

"Недавні інциденти у Придністров'ї показують, що не можна виключати поширення конфлікту на сусідні країни", – сказав Макрон.

Він додав, що Франція, "має намір з особливою увагою стежити за ситуацією з регіональною безпекою та будь-яким можливим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність Молдови".

Як повідомляв УНІАН, польський прем'єр Матеуш Моравецький назвав російського диктатора Володимира Путіна "більш небезпечним, ніж Адольф Гітлер та Йосип Сталін", адже у його руках більш смертоносна зброя, ніж у диктаторів ХХ століття – ядерні ракети та Інтернет.

Моравецький вважає, що Путіна треба зупинити в Україні, інакше його армія піде в Європу.

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