В інтерв'ю Наталії Мосейчук лідер Франції сказав, що візьме слухавку, якщо Путін набере знову.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що погодиться ще раз поговорити з Путіним телефоном, якщо лідер РФ наважиться зателефонувати йому знову.

Політик порівняв роль Франції в українсько-російській війні з "нервом", який має передати Києву усе необхідне, але водночас допомогти досягти стійкого та справедливого миру. Таку позицію Макрон висловив під час інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"Так, я підніму слухавку. Тому що я відчуваю, що це моя відповідальність, я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції - бути нервом війни, як це колись називав Черчилль (військовий прем'єр Британії у Другу світову війну). Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, військову техніку, але при цьому сприяти, щоб була деескалація. Нам потрібно вийти на сталий, стійкий і справедливий мир. Саме тому, якщо раптом він захоче щось запропонувати, я послухаю сенс його пропозиції", - акцентував лідер Франції.

Водночас Макрон додав, що переговорами можна назвати лише ті розмови, на які дають згоду обидві сторони.

Дивіться розширену версію розмови з Макроном на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

Макрон розповів, як змінилися його відносини з Путіним

Як зазначав лідер Франції під час інтерв'ю Мосейчук, він дійсно доволі багато спілкувався з Путіним ще у період 2017-2022 років, коли Україна захищала себе в рамках "Нормандського формату".

Тоді Макрон разом з іншими лідерами ЄС намагався розмовляти з Путіним, але після початку війни, після жахів, які Росія скоїла в українській Бучі, його відношення змінилося.

Лідер Франції сказав, що тривалий час думав, переосмислював позицію, й врешті дійшов висновку: Росія не буде в односторонньому порядку казати світу, що в неї немає лімітів. Європа має чинити аналогічним чином, адже війська РФ не мають виграти цю війну.

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