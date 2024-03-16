Лідер Франції підкреслив, що дійшов нових висновків у стратегічній позиції.

Президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв - на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні.

Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих "побачень" був мир в Україні, дотримання "Мінських угод", заявив Макрон в інтерв'ю українській журналістці Наталії Мосейчук.

У цьому контексті він пригадав про єдину зустріч між Зеленським та Путіним, яка сталася у "Нормандському форматі" в Парижі у 2019 році.

"Тут, в цих стінах, це була нагода, коли єдиний раз зустрілися президент Путін і Зеленський. Це було у грудні 2019 року, ми дбали про безпеку Європи. Ми хотіли цими дискусіями ре ангажувати Путіна у діалог про безпеку Європи, але потім прийшла нова фаза", - акцентував Макрон.

Лідер Франції пояснив, що поки бачив можливість, намагався говорити з Путіним, але останній порушив усі зобов'язання. Навіть на особистому рівні.

"Які були у Мінському форматі, які були між нами. Поки було можливо, я продовжував з ним говорити, але після сцен масових військових злочинів, після Бучі, війна вступила в іншу фазу. Я продумував, якою тепер може бути наша стратегічна позиція... Я дуже довго роздумував з цього приводу і дійшов висновку, що сьогодні ситуація як ніколи складна", - пояснив політик.

Він підкреслив, що захоплений тим, що робить український народ, але зараз на фронті є дуже великі втрати з обох боків. Водночас Росія змогла зорганізуватися під цю війну, перелаштувати свою економіку на довгострокову перспективу, тоді як на міжнародній арені у 2024 році є дуже багато невизначеності.

"Тому нам треба не лише визначати, як іти до миру, але і яким буде цей справжній мир. Мир, який забезпечуватиме і вам безпеку, і безпеку Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу, роботи інакше. Якщо ворог каже: "у нас лімітів немає", то чому ми маємо казати, що у нас є ці ліміти? Ми маємо мету - Росія не має і не може виграти цю війну. Саме тому ми продовжимо бути пліч-о-пліч з Україною. Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати", - заявив президент Франції.

Дивіться розширену версію розмови з Макроном на Youtube-каналі Наталії Мосейчук.

Макрон думає над відправленням військ в Україну

Макрон вперше сказав, що не виключає відправку західних військ в Україну наприкінці лютого. Його заяву підхопили міжнародні ЗМІ, а кілька країн на офіційному рівні дали зрозуміти, що виключають подібну перспективу участі у війні.

Згодом французька газета Le Monde уточнила, що такі обговорення на секретному рівні тривають у Франції ще з літа 2023 року.

З приводу цього до французької нації особисто звертався президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що поки ЗСУ стримують війська Путіна, дітям французів не доведеться гинути у боях.

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