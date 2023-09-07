Французький президент розповів, як він ставиться до участі росіян в паризькій олімпіаді.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що питання участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях "не можна політизувати". Про це він заявив в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Equipe, що вийшла в четвер, 7 вересня.

"Звичайно, російського прапора на Паризьких [олімпійських] іграх бути не може, я думаю, що з цього приводу є консенсус. Тому що Росія, як країна, не вітається в той час, коли вона коїть воєнні злочини та депортує дітей", - сказав Макрон.

Водночас, на думку французького президента, "справжнє питання, яке має вирішити Міжнародний олімпійський комітет, полягає в тому, яке місце можна відвести російським спортсменам". За його словами, це "питання не має бути політизованим".

Відео дня

При цьому Макрон наполягає, що у відповідних обговореннях має брати участь Україна.

Участь російських спортсменів в Олімпіаді

Наступного року в Парижі відбудуться літні Олімпійські ігри. Україна послідовно домагається того, аби спортсменів з Росії та Білорусі не допускали на ці змагання у жодному статусі, зокрема і як нейтральних спортсменів. На початку року це питання Володимир Зеленський особисто обговорював в Емануелем Макроном.

Однак Міжнародний олімпійський комітет досі остаточно не визначився щодо того, чи варто допускати спортсменів країни-окупанта на Олімпіаду. У липні МОК підтвердив, що до Парижу точно не будуть запрошувати національні олімпійські комітети Росії та Білорусі, втім, щодо долі самих спортсменів остаточного рішення досі немає.

Вас також можуть зацікавити новини: