Під час розмови президент України наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Іграх-2024 у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили посилення обороноздатності України та дипломатичні кроки для завершення війни, розв'язаної РФ проти України.

"У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО", - зазначив Зеленський у Telegram.

За словами президента України, вони з Макроном обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни.

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"Окремо наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - підкреслив Зеленський.

Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі: що відомо

33-тя в історії літня Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.

В серпні минулого року президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

Раніше у МОК оцінили шанси РФ і Білорусі взяти участь в Олімпіаді-2024.

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