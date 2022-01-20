За словами Макрона, ЄС повинен найближчим часом сформувати європейську пропозицію щодо створення нового порядку забезпечення безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз оперативно виробити новий план безпеки з пропозиціями щодо ослаблення напруженості у відносинах з Росією через стурбованість, що президент Росії Володимир Путін планує вторгнення в Україну.

ЄС повинен в найближчі тижні "сформувати європейську пропозицію щодо створення нового порядку забезпечення безпеки і стабільності", - сказав Макрон, передає Голос Америки.

"Ми повинні виробити його силами європейців, потім поділитися ним з нашими союзниками в рамках НАТО, а потім винести його на переговори з Росією", – додав він.

Читайте такожМакрон-Путіну: Франція готова захищати Україну у часи агресії Росії

Виступаючи в Європарламенті, Макрон заявив, що Франція і Німеччина працюють над відродженням "Нормандського формату" переговорів Росії і України, спрямованих на дотримання мирної угоди 2015 року, яка послабила бойові дії на Донбасі між Збройними силами України і бойовиками.

"Ми зробимо все, щоб голос Європи, єдиний і сильний, з питань стратегічних озброєнь, контролю над звичайними озброєннями, прозорої діяльності військових і поваги суверенітету всіх європейських держав, незалежно від їх історії, був почутий", – заявив Макрон.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Макрон закликав Євросоюз до "відвертої розмови" з президентом Росії Володимиром Путіним.