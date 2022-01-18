Дмитро Кулеба вважає, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує жорсткішої політики Франції стосовно Російської Федерації, аби змінити розрахунки Кремля з огляду на скупчення російських військ біля кордонів України.

Про це йдеться у статті міністра для газети Le Figaro (Франція), текст якої опубліковано на сайті МЗС України.

Глава МЗС переконаний, що Франція може взяти на себе роль сильного лідерства під час головування в Раді ЄС.

"Путін - опортуніст. Я переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі. У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України - це безпека Європи", - наголосив міністр.

Як зазначив Кулеба, Україна високо цінує невтомні зусилля президента Франції Еммануеля Макрона, спрямовані на те, щоб повернути президента РФ Володимира Путіна за нормандський стіл переговорів.

"Всяка дискусія щодо зміцнення європейської безпеки має починатися з дискусії щодо вирішення міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та деокупації Криму. Нині, коли російська зброя направлена в бік України та Європи, важливо подвоїти наші дипломатичні зусилля та ухвалювати сильні та принципові рішення", - заявив Кулеба.

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Він пояснив, що якщо європейській дипломатії не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушений.

"Бо апетит Росії в Європі лише зростатиме. Час облишити геополітичні химери, так само як і романтизовані уявлення про Росію, зробити вимогливий діалог справді вимогливим і посилити політику реального стримування. Адже йдеться не лише про те, щоб погасити нинішню напруженість дипломатичними засобами, але й про те, як зміцнити безпеку Європи в довгостроковій перспективі", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. "Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до "Большого". Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Берлін і Париж не ведуть жодної гри за спиною України.