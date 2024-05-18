Цього року виповнюється 80 років цій поворотній події Другої світової війни.

Білий дім незадоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду на святкування 80-ї річниці висадки західних союзників в Нормандії у червні. Про це виданню Politico розповіли два представники американської адміністрації.

"Ми підкоримося рішенню уряду Франції, який організовує вшанування пам’яті в Нормандії. Можливо, це нагадає росіянам, що вони колись насправді воювали зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", — сказав один із чиновників, який говорив на умовах анонімності.

Напередодні відзначення так званого "Дня D" Франція запросила Росію прислати свого офіційного представника на церемонію, де зокрема буде президент США Джо Байден. Хто з кремлівських чиновників поїде, поки невідомо.

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Як зазначає Politico, рішення викликало обурення серед деяких європейських лідерів. Вони відзначили, що країна понад два роки веде неспровоковану війну проти України. Подія "День D" має відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії. Зокрема, ці європейські лідери висловили стурбованість тим, що запрошення росіян підірве символічний характер події, зосередженої на демократії, а також створить ускладнення, пов’язані з протоколами та дипломатичними зобов’язаннями.

"В адміністрації Байдена (...) і навіть сам президент вже давно вважали Макрона людиною, яка має вплив на Путіна. І Білий дім здебільшого погодився з його зусиллями підтримувати дипломатичні відносини з Москвою. (...) Рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії здебільшого розглядалося через цю призму", – пише видання.

Щорічна церемонія вшанування пам’яті "Дня D"

6 червня 1944 року західні союзники розпочали масштабну морську висадку на півночі Франції – у Нормандії. Це одна з головних подій Другої світової війни, яка дала старт вигнанню нацистів із Західної Європи. Разом з тим висадка в Нормандії, відома як "День D", була одним з найкривавіших епізодів тієї війни для західних союзників.

Щороку в річницю висадки у Нормандії проходять заходи із вшанування пам’яті героїв та жертв Другої світової війни. Основні заходи відбуваються на місцях висадки союзних військ, таких як пляжі Омаха, Юта, Голд, Джуно і Сворд, а також у містах і селах Нормандії, які були важливими під час операції.

Традиційно у церемонії беруть участь не лише ветерани, їхні родини та місцеві жителі, але також високопосадовці, включаючи президентів, прем'єр-міністрів та членів королівських сімей країн-учасниць антигітлерівської коаліції. Окрім лідерів Франції, США, Великої Британії та інших країн до участі в церемонії у попередні роки запрошували також і представників Росії. До російського вторгнення в Україну туди приїздив і Володимир Путін.

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