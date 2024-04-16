Путін не візьме участі в урочистостях особисто, але буде запрошена російська делегація.

Франція запросить представників Російської Федерації на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. Про це повідомляє Europe1.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон у вівторок їде до Вассьє-ан-Веркор у Дромі, щоб віддати данину пам’яті Веркорському макісу, ознаменованому різаниною мирних жителів під час Другої світової війни. Цей візит відбувається з нагоди 80-річчя визволення. 6 червня в Нормандії відбудеться міжнародна церемонія.

"Росія буде добре представлена ​​на початку червня в Нормандії, якщо Москва прийме запрошення від Єлисейського двору. Якщо не буде повороту, президент РФ Володимир Путін не візьме участі в урочистостях особисто, але буде запрошена російська делегація", - пише ЗМІ.

Видання нагадує, що правитель Росії був присутній під час 70-річчя висадки союзників у Нормандії, але не відвідував заходи п'ять років тому.

"Що б не сталося, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Москви у Франції. Незважаючи на геополітичну ситуацію, повністю обійтися без присутності Росії справді складно, хоча СРСР у висадці 6 червня безпосередньої участі не брав. Вона зробила це можливим, заплативши найдорожчу ціну під час Другої світової війни. Майже 27 мільйонів радянських військ загинули в боях проти Німеччини", - йдеться у статті.

День Д

У 2022 році на пляжах в Криму почали з'являтися окопи. Російські окупанти таким чином, імовірно, намагалися запобігти висадці українських військових.

Фашистські загарбники теж рили окопи вздовж пляжів в 1944 році – коли союзні війська робили висадку в Нормандії. Але окопи війська Гітлера не врятували.

Висадка союзників у Нормандії стала однією з ключових операцій під час Другої світової війни. Вона відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від окупації нацистами.

Операція включала повітряний і морський наступ та жорстку боротьбу на березі. У підсумку День Д став поворотним моментом під час війни у Європі.

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