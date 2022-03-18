Президент Франції закликав російського президента дотримуватись режиму припинення вогню в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав президента Російської Федерації Володимира Путіна припинити облогу Маріуполя.

Про це повідомляє France 24.

Зокрема, президент Франції сказав, що "надзвичайно стурбований" через долю Маріуполя.

Макрон наполегливо закликав Путіна зняти облогу Маріуполя і дозволити гуманітарний доступ до міста, а також "негайно дотримуватись режиму припинення вогню".

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Маріуполь. Місто опинилося у ворожому оточенні, окупанти постійно його обстрілювали й не дозволяли вивозити мирних жителів. Згодом з міста почали виїжджати люди.

Ввечері 16 березня окупанти скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі. Бомбосховище театру витримало атаку, але окупанти спершу не дозволяли розбирати завали будівлі. За попередніми даними, у бомбосховищі Драмтеатру залишалися щонайменше 1 300 осіб. Згодом з-під завалів рятували людей.

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