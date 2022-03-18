Завали маріупольського драмтеатру ніхто не розбирає, зазначив народний обранець.

У бомбосховищі Драмтеатру в Маріуполі після ворожого авіаудару залишилися щонайменше 1 300 осіб.

Завали театру ніхто не розбирає, і у людей немає шансів вибратися, написав нардеп Сергій Тарута у Facebook.

"…Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте, воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей…", - зазначив народний обранець.

Він дізнався від людей, які ховалися у Драмтеатрі та змогли вирватися з Маріуполя, що у бомбосховищі залишалися щонайменше 1 300 осіб.

"Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків…", - додав Тарута.

Нагадаємо, окупанти скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі ввечері 16 березня. У бомбосховищі театру знаходилося багато людей.

17 числа стало відомо, що бомбосховище витримало атаку ворога, і розпочалася операція з порятунку потерпілих.

У той же день полк "Азов" повідомив, що супротивник обстріляв співробітників СБУ, які намагались дістати громадян з-під завалів Драмтеатру.

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