За словами Майка Джонсона, мільярдер "страшенно помиляється", коли критикує закон Трампа.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розчарований через критику мільярдера Ілона Маска щодо "великого прекрасного законопроєкту" президента Дональда Трампа. Про це пише Business Insider.

"Дозвольте мені сказати наступне. Це дуже розчаровує. Я вважаю Ілона хорошим другом. Він, безперечно, дуже розумна людина і зробив багато чудових справ. Але, з усією повагою, мій друг Ілон страшенно помиляється щодо одного великого прекрасного законопроєкту", - наголосив політик.

За словами Джонсона, в понеділок він мав "дружню розмову" з Маском, під час якої розповів про переваги законопроєкту генеральному директору Tesla і SpaceX.

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"Ми з ним розмовляли, здається, понад 20 хвилин телефоном, і я вихваляв усі переваги законопроєкту, і він, здається, це зрозумів", - зауважив спікер Палати представників США.

Що відомо про законопроєкт Трампа

У BI нагадали, що 22 травня республіканці в Палаті представників ухвалили законопроєкт Трампа про податки та направили його до Сенату. Законодавці від Республіканської партії висловили сподівання, що законопроєкт буде направлено на підпис Трампу 4 липня.

Як повідомили у Комітеті з відповідального федерального бюджету, законопроєкт Трампа у його теперішньому вигляді збільшить дефіцит бюджету США на 2,5 трильйона доларів впродовж наступних 10 років.

Водночас Ілон Маск різко розкритикував закон Трампа про податки. Він вважає, що такий закон є "огидним злом".

"Ганьба тим, хто проголосував за нього: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте", - сказав мільярдер.

У FT відзначили, що президент США наразі тисне на сенаторів-республіканців, які стурбовані через пакет заходів, що передбачає зниження податків, скорочення соціальних виплат та збільшення федерального боргу.

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